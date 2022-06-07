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لبنان

مناشدة من وزارتي الزراعة والبيئة.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
07-06-2022 | 15:49
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أفادت وزارتا الزراعة والبيئة في بيان، أنه "بعد تبلغ مصلحة الزراعة في الشمال عن حدوث حريق عصر اليوم في حرج بطرماز ضمن غابة السفيرة، التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لمصلحة احراج سير، وبناء لتوجيهات الوزيرين الدكتور عباس الحاج حسن والدكتور ناصر ياسين، توجهت مجموعة من المصلحة بالتنسيق مع وزارة البيئة إلى مكان الحريق حيث تم رفع تقارير لتقدير الموقف، حيث تم الطلب من قيادة الجيش لتحريك طوافات من أجل السيطرة على الحريق الذي يتعذر الوصول اليه عبر آليات الإطفاء العاملة على الأرض. وأجرى الحاج حسن وياسين سلسلة من الإتصالات بالسادة وزراء الداخلية وقيادة الدفاع المدني، وسعادة القائمقام ورئيس اتحاد البلديات ورؤساء بلديات المنطقة، من أجل التحرك سريعا للسيطرة على الحريق و تبريده كي لا تعاود النار الاشتعال لاحقا".
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وتوجه وزيرا البيئة والزراعة من المواطنين "توخي الحذر اثناء تواجدهم في الأحراج و الإنتباه لعدم رمي المخلفات التي تحدث حرائق، ويتمنى من جميع المواطنين والبلديات التبليغ عن حالات افتعال للحرائق قبل فوات الأوان".

وشدد الوزيران انهما سيطلبان من القضاء والأجهزة الأمنية "التحقيق بالحريق والتشدد بالعقوبات إذا ما تم إكتشاف انه مفتعل".

 
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