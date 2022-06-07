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لبنان

وعد

Lebanon 24
07-06-2022 | 18:00
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وعد مرجع بارز مرجعاً كبيراً بأن يبذل محاولة، لإعادة بناء الثقة مع رئيس تكتل نافذ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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