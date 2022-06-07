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لبنان
حظوظ ضغيفة
Lebanon 24
07-06-2022
|
18:30
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أضعف تسريب مكافآت انتخابية من حظوظ وزير سيادي، كان طامحاً لتبؤ مركز قيد البحث، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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