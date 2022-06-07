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لبنان

تطمينات ثابتة

Lebanon 24
07-06-2022 | 19:30
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تلقَّى موظف رقابي رفيع تطمينات ثابتة من منع النيل منه على خلفية أدائه في ما خص المناقصات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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