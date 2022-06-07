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لبنان

حزب الله يدخل على خط الترسيم وكلمة لنصر الله غداً

Lebanon 24
07-06-2022 | 22:22
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دخل حزب الله على خط قضية الترسيم الحدودي بعد طول ابتعاد، على أن يكون له موقف غداً في كلمة لأمينه العام السيد حسن نصر الله عند الساعة 8 ونصف مساء عبر قناة "المنار" .
وبحسب معلومات "البناء" سيتطرق نصرالله "الى المستجدات على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة والتحرك "الإسرائيلي" الجديد الذي يشكل خطراً استراتيجياً على الحقوق السيادية اللبنانية". ومن المتوقع أن يحدّد السيد نصرالله موقف الحزب من ملف الترسيم ويطلق جملة مواقف ستتسم بالتصعيد ضد "إسرائيل" وإعلان أن المقاومة قادرة على ردع العدو بعد أن تحسم الدولة أمرها وتحدد أياً من الخطوط تشكل الحدود الرسمية، وذلك بعد أن يشرح السيد نصرالله خلفيات الملف وحيثياته وأبعاده السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، كما سيحث الدولة على اتخاذ موقف أكثر حزماً"، كما سيردّ السيد نصرالله على تهديدات العدو ضد لبنان وعلى تصاريح بعض القوى السياسية الداخلية المشبوهة والمموّهة بالتبعية الخارجية التي تأخذ على المقاومة عدم الرد على العدوان الإسرائيلي وتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية دخول الباخرة بسبب تأخره بتوقيع المرسوم".
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وكتبت" الاخبار": برزَ أمس معطى جديد تمثل في إعلان تعيين حزب الله النائب السابق نواف الموسوي مسؤولاً عن الملف بشكل رسمي في إشارة إلى إيلاء الحزب هذا الملف أهمية عالية بعدما اختار الصمت لفترة طويلة، وفي الموقف الذي سيعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في كلمة أُعلن أمس أنه سيلقيها غداً.
 
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