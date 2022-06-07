تشتُّت اللوائح "التغييرية" أحبط المانحين... وقلَّص الميزانية

24
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تشتُّت اللوائح "التغييرية" أحبط المانحين... وقلَّص الميزانية
Lebanon 24
07-06-2022
|
22:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": تنكبّ مجموعة «كلنا إرادة» على اجراء تقييم شامل لتجربتها في الانتخابات النيابية الأخيرة، لتفصل بين خيط نجاحها، وخيط اخفاقاتها، وترفع تقاريرها إلى الجهات المانحة بعد توثيق مكامن الدعم المالي الذي تولت تقديمه لبعض اللوائح «التغييرية» مع أنّ عملها التمهيدي شمل كلّ الدوائر تقريباً... إلا أنّ تعدد اللوائح المعارضة أحبط المانحين ما أدى إلى تقليص الميزانية التي رصدت لاستحقاق 2022.في استعادة لشريط نشوئها، يتبيّن أنّ «كلنا إراة» ولدت في العام 2016 كمجموعة ضغط ضمّت عدداً من المغتربين المهتمين بالشأن اللبناني، وقد شاركت بعيداً عن الأضواء في العديد من النشاطات (الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر سيدر) وعملت على الكثير من المشاريع التشريعية (استقلالية القضاء). وحين اقترب موعد الانتخابات النيابية، وبسبب انضواء بعض أعضائها ضمن مجموعة «نحو الوطن» أيضاً، كان الطرح بحصول الدمج بين المجموعتين، لتشكيل أشبه بماكينة انتخابية تتولى مساعدة كل اللوائح «التغييرية» من باب تعزيز هذا العمل وتفعيله ورفع فرص هؤلاء.وبالفعل استمرت المفاوضات أكثر من خمسة أشهر إلى أن حصل الدمج على أساس تأليف مجلس إدارة مشترك (سبعة من كلّ مجموعة) فيما كان العضو الخامس عشر مشترك بين الاثنتين. وتمّ انتخاب ألبير كوستانيان رئيساً لمجلس الإدارة التنفيذي، إلى أن قرر عضوان من «نحو الوطن» الانسحاب واستكمال نشاطهما على نحو مستقل.قبيل تأليف اللوائح والانخراط الجديّ في مستنقع الانتخابات، سعت المجموعة وفق مسؤولين فيها إلى العمل على خطّ المغتربين من خلال تحفيز غير المقيمين على المشاركة في الاستحقاق لأنّ الهدف الأساس هو رفع منسوب الأصوات التغييرية. بعدها تحوّل الاهتمام نحو الداخل مع المجموعات الاعتراضية التي تمّ ابلاغها عن نيّة هؤلاء المغتربين دعمهم ولكن ضمن معايير محددة لاختيار اللوائح: أن يتناول برنامج اللائحة بند استكمال بناء الدولة المدنية، وتوجّهاً اقتصادياً عادلاً اجتماعياً، وتبني سيادة الدولة. حاولت «كلنا إرادة» أن تيسّر الحوارات بين المجموعات الراغبة في خوض الاستحقاق لا سيما وأنّ العديد منها لا يعرف بعضه البعض. وقد سعت لكي يكون البرنامج السياسي هو معيار الحوار في محاولة لتشكيل جبهة معارضة تتمتع بفرص المنافسة في الاستحقاق. قيام هذه الجبهة كان شرط المانحين الأساس لكي يكون الدعم المالي «سخياً» وقادراً على تأمين معظم مستلزمات المعركة ويغطي كلّ الدوائر.ولكن بعد اقفال باب تسجيل اللوائح وبسبب التشتت الذي حصل في العديد من الدوائر خفّت حماسة المانحين وانخفضت نسبة الموارد المالية، ما اضطر «كلنا إرادة» إلى تحديد سقف الدعم المالي ووضع معايير لتحديد اللوائح التي يمكنها الاستفادة من هذا الدعم، ومن تلك المعايير، أن تكون لائحة «تغييرية» طبعاً أي أن تضم وجوهاً جديدة (غير النواب المرشحين والحزبيين)، أن تضمّ أكبر مروحة ممكنة من المجموعات «التغييرية»، وأن تتمتع بفرص النجاح.اليوم، ستعود «كلنا إرادة» إلى دورها السابق، كمجموعة ضغط تتابع القضايا التي تهمّ اللبنانيين سواء في ما خصّ الخطة الاقتصادية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو قضية انفجار المرفأ، أو الورشة التشريعية الاصلاحية، خصوصاً وأنّه صار للمنصة الكثير من الأصدقاء- النواب.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلب عض فنانة عربية في منطقة حساسة.. تعرضت لنزيف شديد ونقلت إلى المستشفى! (صور)
Lebanon 24
كلب عض فنانة عربية في منطقة حساسة.. تعرضت لنزيف شديد ونقلت إلى المستشفى! (صور)
03:28 | 2022-06-08
08/06/2022 03:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بعد طلاقها.. ظهرت بالحجاب تؤدي مناسك العمرة (صورة)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بعد طلاقها.. ظهرت بالحجاب تؤدي مناسك العمرة (صورة)
00:45 | 2022-06-08
08/06/2022 12:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة في لبنان.. أكبر غابة صنوبر بالشرق الأوسط تأكلها النيران! (صور)
Lebanon 24
كارثة في لبنان.. أكبر غابة صنوبر بالشرق الأوسط تأكلها النيران! (صور)
16:45 | 2022-06-07
07/06/2022 04:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحاً السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحاً السوق الموازية
01:53 | 2022-06-08
08/06/2022 01:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كاريش" مقابل "قانا": لبنان اقتنع ولكن...
Lebanon 24
"كاريش" مقابل "قانا": لبنان اقتنع ولكن...
00:03 | 2022-06-08
08/06/2022 12:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:55 | 2022-06-08
المرابطون يطالبون فياض وحايك بمعالجة موضوع الكهرباء في طريق الجديدة
14:35 | 2022-06-08
بعدما أطلق النار على عدد من الأشخاص... الجيش يوقفه في طرابلس
14:14 | 2022-06-08
70 طناً من المواد الغذائية هبة من دولة قطر للجيش
14:14 | 2022-06-08
مقدمات نشرات الأخبار
13:50 | 2022-06-08
قوى الأمن الداخلي في عيدها الـ161: مهما اشتدت الأزمات.. الأمن أمانة (فيديو)
13:30 | 2022-06-08
غادر إحدى المستشفيات التي يتلقى فيها العلاج ولم يعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
08/06/2022 23:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
08/06/2022 23:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
08/06/2022 23:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact