هكذا تستعد عاليه لاستقبال موسم السياحة فيها!

كتبت رشا يوسف في الديار:

الشارع الرئيسي في عالية يعج بالناس والسيارات والمحلات التي تستقبل زبائنها اما المحلات التي كانت مقفلة خلال فصل الشتاء فعادت الى فتح ابوابها بحلة جديدة .يقول فادي شهيب وهو احد اعضاء بلدية مدينة عاليه :تعتمد السياحه في عاليه على شقين أساسيين وهما سياحه المغتربين الذين يأتون لزيارة اهاليهم والسياحة الخليجية العربيه التي كانت مزدهره سابقا . للإثنين مميزا ت عده . ان الشق المتعلق بالمغتربين غير مرتبط بالسياسه وهذا أمر إيجابي لكن يوجد عدة أشياء حياتيه سلبيه تردعه ايضا عن المجيء . احدى الإيجابيات اليوم هي ان السياحه في لبنان اصبحت بكلفه زهيده وذلك تبعا لسعر صرف الدولار فيه لكن مشكلة الكهرباء من أهم الأسباب السلبيه التي تمنع السياح من القدوم الى لبنان فالكهرباء في الخارج هي من الأمور البديهية والمسلم بتوفرها على مدار الساعة عكس ما هو موجود للأسف في لبنان . اما الموضوع الخليجي فهو مرتبط بالسياسة والتوجهات الحكوميه بالنسبة للخليج . وهنا الإستقرار السياسي والأمني مهم جدا وقد لاحظنا حركة في فيلات ومنازل بعض الكويتين والقطريين ، إلا أن الأفق السياسي لا زال مبهما على هذا الصعيد ولا يوجد خطه سياحيه للأسف لاستقطاب السياح فلا وجود لبرامج سياحيه او ايه حركه لتشجيع ذلك. نحن نعلم كبلديه وعبر اتصالاتنا انه يوجد عدد كبير من المغتربين سيأتون هذا الصيف الى لبنان لذا نحن مستعدون تماما ويوجد في عاليه العديد من الفنادق والشقق المفروشة.كيف تستعدون كبلديه من ناحية إقامة المهرجانات والاحتفالات ؟ عاده الشركات الخاصه هي التي تقيم هذه المهرجانات بالمشاركه مع البلديه التي ترعاها إلا أن هذا الأمر مرتبط بالوضع الإقتصادي لأهل البلد . عاده نحن نقيم في شهر تموز مهرجانا في سوق البلده وآخر خاص بالطعام الى جانب عدة معارض حيث تعرف بلدة عاليه بأنها مدينة الفن والتراث . ونحن نقيم سنويا على درج عاليه معرضا لفن الرسم يشارك فيه العديد من الرسامين من مختلف المناطق اللبنانيه لكن أعود فأقول بأن كل هذه الأمور متوقفه على الوضع الإقتصادي في المدينه لذا نحاول القيام بالنشاطات التي تفيد الناس المنتجه لتصريف أعمالها كتنظيم معارض للمونه اللبنانيه البلديه في ساحة عاليه حيث يتم عرض المنتجات الحرفيه. اننا نحاول تقديم الفائده الإقتصادية لأهل عاليه.ويتحدث شهيب عن مشروع اوتنتيك عاليه اذ يقدم برنامجا متكاملا من مسكن الى تنظيم رحلات سياحيه تراثيه وزياره مصانع الحرير او الصابون او اماكن الحرف اليدويه ويتم التنسيق على هذا الصعيد مع وزارتي البيئه والسياحه.