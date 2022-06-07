Advertisement

لبنان

هكذا تستعد عاليه لاستقبال موسم السياحة فيها!

Lebanon 24
07-06-2022 | 23:13
A-
A+
Doc-P-960087-637902664946960772.jpg
Doc-P-960087-637902664946960772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت رشا يوسف في الديار:
 
 
كيف تستعد مدينة عالية لاستقبال الموسم السياحي في فصل الصيف وهل من مؤشرات ايجابية بهذا الخصوص من حيث مجيء المغتربين اللبنانيين او المصطافين الخليجيين وهي المشهورة بأنها عروسة المصايف ؟
Advertisement


كل من يزور مدينة عاليه يشعر بالاستعدادات لاستقبال المغتربين والمصطافين حيث يؤكد المعنيون ان هناك اتصالات «وتلفونات «تجري معهم تستفسر وتسأل عن الاوضاع السياسية والامنية وعن الكهرباء التي باتت عنصرا فعالا في الدورة السياحية والنتيجة التي توصل اليها هؤلاء ان المغتربين قادمون مهما كانت العوائق لكن الخليجيين ينتظرون القرار السياسي من دولهم والاستقرار السياسي في لبنان
 
الشارع الرئيسي في عالية يعج بالناس والسيارات والمحلات التي تستقبل زبائنها اما المحلات التي كانت مقفلة خلال فصل الشتاء فعادت الى فتح ابوابها بحلة جديدة .

يقول فادي شهيب وهو احد اعضاء بلدية مدينة عاليه :تعتمد السياحه في عاليه على شقين أساسيين وهما سياحه المغتربين الذين يأتون لزيارة اهاليهم والسياحة الخليجية العربيه التي كانت مزدهره سابقا . للإثنين مميزا ت عده . ان الشق المتعلق بالمغتربين غير مرتبط بالسياسه وهذا أمر إيجابي لكن يوجد عدة أشياء حياتيه سلبيه تردعه ايضا عن المجيء . احدى الإيجابيات اليوم هي ان السياحه في لبنان اصبحت بكلفه زهيده وذلك تبعا لسعر صرف الدولار فيه لكن مشكلة الكهرباء من أهم الأسباب السلبيه التي تمنع السياح من القدوم الى لبنان فالكهرباء في الخارج هي من الأمور البديهية والمسلم بتوفرها على مدار الساعة عكس ما هو موجود للأسف في لبنان . اما الموضوع الخليجي فهو مرتبط بالسياسة والتوجهات الحكوميه بالنسبة للخليج . وهنا الإستقرار السياسي والأمني مهم جدا وقد لاحظنا حركة في فيلات ومنازل بعض الكويتين والقطريين ، إلا أن الأفق السياسي لا زال مبهما على هذا الصعيد ولا يوجد خطه سياحيه للأسف لاستقطاب السياح فلا وجود لبرامج سياحيه او ايه حركه لتشجيع ذلك. نحن نعلم كبلديه وعبر اتصالاتنا انه يوجد عدد كبير من المغتربين سيأتون هذا الصيف الى لبنان لذا نحن مستعدون تماما ويوجد في عاليه العديد من الفنادق والشقق المفروشة.

كيف تستعدون كبلديه من ناحية إقامة المهرجانات والاحتفالات ؟ عاده الشركات الخاصه هي التي تقيم هذه المهرجانات بالمشاركه مع البلديه التي ترعاها إلا أن هذا الأمر مرتبط بالوضع الإقتصادي لأهل البلد . عاده نحن نقيم في شهر تموز مهرجانا في سوق البلده وآخر خاص بالطعام الى جانب عدة معارض حيث تعرف بلدة عاليه بأنها مدينة الفن والتراث . ونحن نقيم سنويا على درج عاليه معرضا لفن الرسم يشارك فيه العديد من الرسامين من مختلف المناطق اللبنانيه لكن أعود فأقول بأن كل هذه الأمور متوقفه على الوضع الإقتصادي في المدينه لذا نحاول القيام بالنشاطات التي تفيد الناس المنتجه لتصريف أعمالها كتنظيم معارض للمونه اللبنانيه البلديه في ساحة عاليه حيث يتم عرض المنتجات الحرفيه. اننا نحاول تقديم الفائده الإقتصادية لأهل عاليه.

ويتحدث شهيب عن مشروع اوتنتيك عاليه اذ يقدم برنامجا متكاملا من مسكن الى تنظيم رحلات سياحيه تراثيه وزياره مصانع الحرير او الصابون او اماكن الحرف اليدويه ويتم التنسيق على هذا الصعيد مع وزارتي البيئه والسياحه.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:55 | 2022-06-08
14:35 | 2022-06-08
14:14 | 2022-06-08
14:14 | 2022-06-08
13:50 | 2022-06-08
13:30 | 2022-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website