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لبنان

سوء تغذية.. أمراض.. حرمان: أطفال لبنان بخطر.. واليونيسف تحذر!

Lebanon 24
07-06-2022 | 23:11
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كتبت باميلا كشكوريان السمراني في "الديار": لم يتوقّع أطفال لبنان أن يولدوا، ينموا فيكبروا في وطن عاجز عن تأمين الرعاية بشتّى أنواعها، فما ذنب الطفولة في لعبة الكبار. فالحرمان سيّد الموقف، والتغذية في خبر كان والتقشّف عنوان المرحلة، والبديل ليس سوى صناعات ومنتوجات بديلة لا تمت لمقاييس التغذية الصحّية بِصلة...

 

وزارة الصحّة واليونيسف في تقرير مفصّل

خطر الوضع السائد أظهرته جلياً نتائج المسح الذي قامت به وزارة الصّحة العامة في لبنان مدعومة من اليونيسف، وشمل أطفالاً دون سن الخامسة ونساءً في سن الإنجاب فتسعة من كلّ عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً لا يتلقون الحد الأدنى من النظم الغذائية اللازمة لصحتهم ونموّهم وتطوّرهم. إضافة الى نحو 200 ألف طفل دون الخامسة في لبنان يعانون أحد أشكال سوء التغذية مثل كفقر الدم ونقص النمو وانخفاض الوزن بالنسبة للطول وغيرها العديد من الأمراض.

 

في هذا الإطار توقّعت منظمة الأمم المتحدة للأطفال «اليونيسف» في تقرير نشرته في شباط الماضي ارتفاع هذه الأعداد بشكل لافت في ظل اشتداد الأزمة المتشعبة في لبنان.

 

الحسرة في كلمة الأمّهات!

«فاتن» وهي أمّ لثلاثة أولاد أكبرهم يبلغ التاسعة من عمره وأصغرهم لم يبلغ عامه الرابع بعد، تتحسّر على الوضع المعيشي القسري الذي يعيشه أبنائها خاصّة وأنّها بسبب ارتفاع الأسعار باتت تلجأ الى شراء سلع بديلة بأسعار منخفضة فتقول: «لن أقبل أن أرسل أولادي الى المدرسة دون غذاء يليق بهم وبصحتم، ولن أقبل طبعاً أن ينظر أبنائي بحسرة نحو رفاقهم بسبب ما يحملون، لذا وللتعويض، بت أرسل مع أولادي زوادة أشبه بالبسيطة انما تفي بالغرض بالرغم من أنّ الحلويات والسكاكر (Friandises) ليست بالمستوى المطلوب صحياً، فكلّها مُصنّعة محلياً بمواصفات أدنى من المطلوب إلّا أنّ هذا ما بوسعي تقديمه لهم عدا عن حرمانهم من مشراء الثياب والألعاب، لا يمكنني أن أحرمهم من الأكل أيضاً الذي باتت كلفيته كبيرة جداً جداً».

 

طبّ الأطفال يُحذّر من تفاقم الأوضاع!

في القراءة الطبية للوضع المذري، يجزم طبيب الأطفال عماد الهاشم للديار أنّ نسبة أمراض الأطفال الناجمة عن سوء التغذية لا تزال تتابع أسهم تصاعدها يوما بعد يوم خاصّة وأنّ المواد الأولية التي تستعمل للتصنيع والإنتاج لا تتوفر فيها الشروط الصحية المطلوبة.

 

أمّا بالنسبة للأمراض اللافتة يقول: «زيادة مرتفعة جدا في نسبة الأطفال المصابين بفقر الدم، إضافة الى البطىء في النمو وأمراض السكري وغيرها وما يزيد من حجم الأمراض هو ارتفاع كلفية العلاجات هذا إن وُجد الدواء، فمعظم الأهالي عاجزين عن تأمين العلاج باهظ الثمن، فباختصار الوضع يصبح أكثر سوءاً ونتخوّف من رداءة الوضع الصحي أكثر في الأيام المقبلة مع استمرار الأزمة الإقتصادية في لبنان.

 

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