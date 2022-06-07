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لبنان

مجهولون يطلقون النار على مقهى في شارع المطران طرابلس (صور)

Lebanon 24
07-06-2022 | 23:48
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اقدم مجهولون فجراً على اطلاق النار بإتجاه مقهى "دونا كافيه" في شارع المطران طرابلس، مما ادى الى اصابة البوابة الرئيسية للمقهى بالاضاقة الى تحطم الواجهة الزجاجية بالكامل والاضرار اتت مادية، وفق مندوبة "لبنان 24".
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وفرّ مطلقو النار الى جهة مجهولة.
 
 
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