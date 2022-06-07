مجهولون يطلقون النار على مقهى في شارع المطران طرابلس (صور)

Advertisement

اقدم مجهولون فجراً على اطلاق النار بإتجاه مقهى "دونا كافيه" في شارع المطران طرابلس، مما ادى الى اصابة البوابة الرئيسية للمقهى بالاضاقة الى تحطم الواجهة الزجاجية بالكامل والاضرار اتت مادية، وفق مندوبة "لبنان 24".وفرّ مطلقو النار الى جهة مجهولة.