وزير البيئة في الضنية لمواكبة اخماد حريق بطرماز وهذا ما كشفه لـ" لبنان 24"

كشف وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين في اتصال مع " لبنان ٢٤" صباح اليوم "ان الجيش باشر باتخاذ الاجراءات المناسبة لارسال الطوافات هذا الصباح الى منطقة عكار للمساهمة في اخماد الحريق الهائل الذي وقع في غابة بطرماز/السفيري في قضاء الضنية، وان غرفة العمليات المركزية في رئاسة الوزراء سوف تجتمع لمتابعة الاستجابة وارسال الدعم من مناطق اخرى".

وقال: "سوف يتم الاتصال بالحكومة القبرصية لابلاغهم بامكانية طلب مساندتهم اذا تطور الحريق".

ورجح ردا على سؤال ان يكون الحريق مفتعلا، مشيرا الى مباشرة التحقيقات بالتوازي مع عمليات اخماد الحرائق".

وتوجه ياسين صباحا الى الضنية لمواكبة اعمال اخماد الحريق.

وكشف الوزير ياسين للبنان ٢٤ عن صورة اولية تظهر كيفية اندلاع الحريق في ثلاثة اماكن متقاربة مما يرجح فرضية ان يكون مفتعلا.