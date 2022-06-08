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لبنان

تحرك للجيش الاسرائيلي على الحدود.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-06-2022 | 01:34
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تقوم دورية تابعة لقوات  الاسرائيلية بتفقد السياج التقني على الطريق العسكري المحاذي لمستعمرة المطلة المقابل لسهل مرجعيون.
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