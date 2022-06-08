غرفة عمليات في السرايا لمتابعة حريق الضنية

اعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السرايا انه تم تفعيل غرفة العمليات الوطنية لدى الوحدة، ويتم متابعة الحريق في منطقة بطرماز قضاء الضنية في محافظة لبنان الشمالي، بالتنسيق مع الوزارات والاجهزة المعنية، ومع وزير البيئة الذي انتقل الى موقع الحريق.

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