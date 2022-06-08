Advertisement

لبنان

غرفة عمليات في السرايا لمتابعة حريق الضنية

Lebanon 24
08-06-2022 | 02:07
A-
A+
Doc-P-960147-637902761830213636.jpg
Doc-P-960147-637902761830213636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السرايا انه تم تفعيل غرفة العمليات الوطنية لدى الوحدة، ويتم متابعة الحريق في منطقة بطرماز قضاء الضنية في محافظة لبنان الشمالي، بالتنسيق مع الوزارات والاجهزة المعنية، ومع وزير البيئة الذي انتقل الى موقع الحريق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيطرة على حريق بطرماز في الضنية (صور)
lebanon 24
08/06/2022 23:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لجهاز الطوارئ والإغاثة حول حريق بطرماز... هذا ما جاء فيه
lebanon 24
08/06/2022 23:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: قطع طريق بطرماز - الضنية من قبل الدفاع المدني لاستكمال عملية اطفاء حريق غابة الصنوبر المعمرة
lebanon 24
08/06/2022 23:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق بطرماز-الضنية.. هذا ما أعلنه "الجيش"
lebanon 24
08/06/2022 23:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24

حدة إدارة مخاطر الكوارث

بطرماز

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:55 | 2022-06-08
14:35 | 2022-06-08
14:14 | 2022-06-08
14:14 | 2022-06-08
13:50 | 2022-06-08
13:30 | 2022-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website