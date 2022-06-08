تحذير من برباري: مخزون الطحين يكفي لفترة شهر

قال المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري، في حديث لـ"صوت لبنان" أن هناك ازمة ونحن نديرها لكي تكون اقل ضررا ، مخزون الطحين يكفي لفترة شهر والكميات الموجودة لغاية 2 حزيران تبلغ 25 الف طن وهناك 4 بواخر تنتظر فتح الاعتمادات.

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