نحاس: لاتفاق داخلي على خيار حاسم للتفاوض عليه في ملف ترسيم الحدود البحرية

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شدد النائب السابق نقولا نحاس على ضرورة الاتفاق الداخلي من قبل جميع الأفرقاء على خيار حاسم للتفاوض عليه في ملف ترسيم الحدود البحرية، مشيرا الى أهمية أن تضع المرجعيات المعنية بعملية التفاوض المعطيات القانونية والعلمية التقنية الحقيقية أمامها لاتخاذ القرار الصائب فيكون لديها القدرة للدفاع عنه في المحافل الدولية.نحاس وفي حديث الى "صوت كل لبنان" رأى ألا مانع من عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال لتحديد الموقف الرسمي من ملف ترسيم الحدود، أما عن الاستشارات النيابية فلفت الى ان جو الاستشارات هو الذي سيحدد ما إذا كانت عملية التأليف ستمر بسهولة أم لا، مشيرا الى أن أولوية الرئيس نجيب ميقاتي هي استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.