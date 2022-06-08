الراعي: نصلي على نية تشكيل حكومة جديدة

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قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في افتتاح الرياضة الروحية لسينودوس اساقفة الكنيسة المارونية:" نصلي على نية تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يمكن لتتمكن من القيام بواجباتها كسلطة اجرائية".وتابع:"نرجو ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون الشهرين السابقين لانتهاء ولاية الرئيس الحالي بموجب الدستور، لكي يتمكن الرئيس الجديد من قيادة سفينة الوطن بحكمة ودراية وسط الامواج الهائجة".