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لبنان

الراعي: نصلي على نية تشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
08-06-2022 | 03:12
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قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في افتتاح الرياضة الروحية لسينودوس اساقفة الكنيسة المارونية:" نصلي على نية تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يمكن لتتمكن من القيام بواجباتها كسلطة اجرائية".

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وتابع:"نرجو ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون الشهرين السابقين لانتهاء ولاية الرئيس الحالي بموجب الدستور، لكي يتمكن الرئيس الجديد من قيادة سفينة الوطن بحكمة ودراية وسط الامواج الهائجة".
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