قبيل توجهها الى المجلس التأديبي.. هذا ما طلبته القاضية غادة عون

غرّدت القاضية غادة عون عبر حسابها على موقع تويتر وكتبت: صباح الخير يا احلى شعب يا اغلى أحبة. اليوم سأذهب شامخة الرأس الى المجلس التأديبي لاني لا ارتشيت ولا سايرت ولا دورت الزوايا ولا رضخت للمنظومة الفاسدة. فيا ايها القضاة الاحرار دفاعا فقط عن الشعب الذي تحكمون باسمه وعن كرامتكم لاقوني على قصر العدل الطابق الرابع. مع محبتي واحترامي."

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