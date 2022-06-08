سلام يترأس الاجتماع الاول للمجلس الوطني لسياسة الاسعار في هذا الموعد

يترأس وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الاجتماع الاول للمجلس الوطني لسياسة الاسعار بعد صدور مرسوم تشكيله، وذلك في مكتبه في الوزارة غداً الخميس عند الساعة 11:00 قبل الظهر.

وستكون لسلام كلمة عند انتهاء الاجتماع قرابة الساعة 12.00 ظهرا.