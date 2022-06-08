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لبنان

سلام يترأس الاجتماع الاول للمجلس الوطني لسياسة الاسعار في هذا الموعد

Lebanon 24
08-06-2022 | 03:33
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يترأس وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الاجتماع الاول للمجلس الوطني لسياسة الاسعار بعد صدور مرسوم تشكيله، وذلك في مكتبه في الوزارة غداً الخميس عند الساعة 11:00 قبل الظهر.
 
وستكون لسلام كلمة عند انتهاء الاجتماع قرابة الساعة 12.00 ظهرا.
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