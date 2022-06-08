رابطة المدارس والثانويات الخاصّة في طرابلس: إنشاء صندوق دعم مدرسي الزامي بالدولار للعام المقبل

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أعلنت رابطة المدارس والثانويات الخاصّة في طرابلس والجوار، في بيان، انها عقدت "اجتماعاً استثنائياً للتداول في ما آلت إليه أوضاع المدارس الخاصّة والعاملين فيها في ظل دولرة الاقتصاد اللبناني بالكامل، بدءا من ربطة الخبز وانتهاءً بالمحروقات ومروراً بكل السلع والخدمات".وأوضحت أنها "أمام هذا الأفق المسدود ، تجد نفسها مجبرة على إنشاء صندوق دعم مدرسي الزامي ب"الفرش دولار"للعام الدراسي المقبل ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، على أن تتم تغذيته من قِبل أولياء الأمور من خلال تسديد مبلغ مقطوع عن كل طالب"، وذلك بسبب: ارتفاع الأكلاف التشغيلية على المدارس، فكل حركة المدارس مرتبطة بسعر صرف الدولار الأميركي، من المازوت إلى الأوراق والحبر والأقلام وكلفة صيانة الأجهزة والآلات ووسائل النقل، الحرص على تأمين مساعدة اجتماعيّة للعاملين في المدارس بالدولار الأميركي للحفاظ على الحدّ الأدنى من العيش الكريم للمعلم والموظف ولضمان استمرارية المدارس في تأدية رسالتها التربوية والتعليمية ضمن الحدود الدنيا المقبولة ."وأشارت الى ان "كل مستلزمات الحياة اليومية للمعلم أصبحت محسوبة على سعر صرف الدولار، فالراتب لم يعد يكفي لتغطية النفقات العادية اليومية، وبالتالي لا يمكن لهذا المعلم أن يقوم بدوره في تعليم طلابه وتربيتهم وتوجيههم من دون أن يتمكن من الحصول على أساسيات العيش الكريم".وختمت لافتة الى ان "هذا التوجه العام لدى الرابطة إنما ينبع من الحرص الشديد على الحفاظ على أضلاع العملية التربوية والممثلة بالمدرسة والمعلم والطالب".