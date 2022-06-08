جولة لميقاتي في المطار للاطلاع على التحضيرات لانطلاق الموسم السياحي: كل التدابير متخذة

اطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من مطار رفيق الحريري الدولي، على التحضيرات الجارية استعدادا لبدء الموسم السياحي الواعد في لبنان. وشارك وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، الرئيس ميقاتي في جولته. وكان في استقبالهما وزيرا الاشغال والسياحة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ووليد نصار، والمدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن والاجهزة الأمنية و الإدارية العاملة في المطار. في ختام الجولة تحدث الرئيس ميقاتي فقال: أردت مع معالي الوزراء أن نقوم بهذه الجولة في المطار لمعاينة التدابير والاجراءات المتخذة لا سيما ما يتعلق منها بالسلامة العامة. في ختام الجولة تحدث الرئيس ميقاتي فقال: أردت مع معالي الوزراء أن نقوم بهذه الجولة في المطار لمعاينة التدابير والاجراءات المتخذة لا سيما ما يتعلق منها بالسلامة العامة.

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ومن خلال الجولة لاحظنا ان كل التدابير المطلوبة على المستوى الدولي متخذة، ومعالي وزير الاشغال العامة والنقل لا يتقاعس ابدا سواء من خلال مجلس الوزراء او عبر الاجتماعات التي تحصل، عن المطالبة بالامور الاساسية التي تحسّن نوعية العمل في مطار بيروت. رغم الصعوبات فانني مطمئن جدا ان المطار يسير بالوتيرة المطلوبة والتسهيلات كلها يتم اتخاذها ونحن نرحب بجميع الوافدين. وفي هذه المناسبة فانني اتوجه بالتحية الى جميع العاملين في السلكين العسكري والامني على مواظبتهم على عملهم في المطار من دون اي تقاعس او تأخير.

كما اشكر شركة طيران الشرق الاوسط بشخص رئيسها لقيامها بكل ما هو مطلوب لتأمين كل المستلزمات بالتعاون مع وزير الاشغال.

كذلك اتوجه بالشكر الى البلديات التي تعاونت مع وزير السياحة لجهة اظهار صورة لبنان المشرق من خلال لوحات اعلانية تتعلق بالمعالم السياحية في لبنان، وكان تحاوب هذه البلديات كاملا.

وردا على سؤال قال: ما يهمني في المطار توافر امرين اساسيين هما السلامة والامن، وقد طمأننا معالي الوزير ومدير عام الطيران المدني بأن تدابير السلامة متوافرة رغم الحاجة الى مراقبين جويين اضافيين باسرع وقت ممكن. وفي موضوع الامن شرح لنا رئيس جهاز امن المطار انهم بحاجة الى حوالى مئة عنصر اضافي، وسنعقد اجتماعات مع معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الدفاع والمعنيين للبحث في تأمين العدد الاضافي المطلوب لتعزيز امن المطار.

وردا على سؤال عن معاناة موظفي المطار والاضراب المعلن في الخامس عشر من الجاري قال: هذا الواقع المؤلم يتعلق ليس فقط بموظفي المطار بل بكل الادارة العامة في لبنان، وبالتالي نحن نسعى بقدر ما تسمح به الخزينة الى اعطاء المنح والتقديمات الاجتماعية وبدل النقل اللازم، لاننا نريد ان تستمر هذه المرافق الاساسية في عملها.

وردا على سؤال عن السجالات السياسية التي نسمعها قال: المسألة لا ترتبط بشخص واحد بل تتطلب تعاون الجميع للخروج من هذه الازمة، ولا يجوز استمرار السجال اليومي بل التعاون لانقاذ البلد.

لا خلاص الا ان نكون يدا واحدة، ولا اعتقد ان هناك خلافا على الحلول بل مجرد سجالات وشعبوبة توصل الى ما يحصل.

وردا على سؤال عن امكان عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث ملف ترسيم الحدود قال:نحن في حكومة تصريف الاعمال، ولكن امام امور اساسية فانني لن اتقاعس ابدا في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد عند الضرورة، وقبل نهاية الاسبوع ساعقد اجتماعا مع فخامة الرئيس لبحث الخطوات الواجب اتخاذها. وهنا انشد الجميع وقف السجالات في هذا الموضوع، فالخط ٢٩ هو اصلا خط تفاوضي وانا شخصيا لست على استعداد للقيام باي عمل ارتجالي يعرض لبنان للمخاطر. هذا الموضوع يحل بديبلوماسية عالية وبروية،وقد اجريت العديد من الاتصالات لما فيه مصلحة لبنان، والاساس ان نبدأ باستخراج الغاز من مياهنا، مما يعطي البلد نوعا من الازدهار.ادعو الجميع الى التروي ووقف السجالات لان المسألة قيد الحل سلميا.

وعن امكان تسلمه رئاسة الحكومة الجديدة والشروط التي يطلبها قال: اكرر القول انني لا اضع شروطا على احد، ولكن المطلوب ان يكون هناك التزام من الجميع ،وخاصة من قبل مجلس النواب الكريم، باقرار الخطوات الاصلاحية المطلوبة والتي باشرنا بها.الخطة التي وضعت مع صندوق النقد الدولي ديناميكية وقابلة للتغيير والنقاش والتعديل. نحن عملنا ما نراه مناسبا ومستعدون للنقاش مع اي طرف بهدف انقاذ البلد.