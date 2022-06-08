Advertisement

لبنان

العدو الاسرائيلي يطلق النار ترهيباً في مزارع شبعا... ماذا يحصل؟

Lebanon 24
08-06-2022 | 04:17
A-
A+
Doc-P-960183-637902841389125717.jpg
Doc-P-960183-637902841389125717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
  قامت قوات العدو الاسرائيلي في محلة بركة بعثائيل  قبالة مركز رويسات العلم المحتل في مزارع شبعا، أثناء قيام بعض المواطنين بقطف العكوب ولدى اقترابهم من الخط الازرق بإطلاق نحو 40 رصاصة عليهم لترهيبهم، من دون وقوع اي اصابات.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
اطلاق نار في التبانة.. ما السبب؟
lebanon 24
08/06/2022 23:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مطاردة واطلاق نار في طرابلس.. ماذا حصل؟
lebanon 24
08/06/2022 23:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
العدو الاسرائيلي يخطف أحد الرعاة من بلدة شبعا الجنوبية
lebanon 24
08/06/2022 23:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مناورة لجيش الاحتلال داخل مزارع شبعا المحتلة
lebanon 24
08/06/2022 23:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24

شبعا

اطلاق نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:55 | 2022-06-08
14:35 | 2022-06-08
14:14 | 2022-06-08
14:14 | 2022-06-08
13:50 | 2022-06-08
13:30 | 2022-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website