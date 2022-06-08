العدو الاسرائيلي يطلق النار ترهيباً في مزارع شبعا... ماذا يحصل؟

قامت قوات العدو الاسرائيلي في محلة بركة بعثائيل قبالة مركز رويسات العلم المحتل في مزارع شبعا، أثناء قيام بعض المواطنين بقطف العكوب ولدى اقترابهم من الخط الازرق بإطلاق نحو 40 رصاصة عليهم لترهيبهم، من دون وقوع اي اصابات.

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