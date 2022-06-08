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لبنان

الحاج حسن: الشكر للمعهد الزراعي المتوسطي في مونبلييه على الخدمات التي يقدمها للبنان

Lebanon 24
08-06-2022 | 04:46
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زار  وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن في إطار جولته الفرنسية، معهد مونبلييه الزراعي المتوسطي  التابع للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية -سيام، حيث التقى والوفد المرافق له ، مدير المعهد تيري ديبابل، والباحثين حاتم بلهوشات وآن كوباشو.
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وخلال اللقاء تم تقديم لمحة عن نشاط المعهد ومساهمته في مجال البحوث الزراعية وتمكين الطلاب والباحثين، وتناول اللقاء التعاون القائم  مع وزارة الزراعة اللبنانية وسبل تطويره، حيث عرض الحاج حسن لابرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والاولويات التي وضعتها الوزارة لمواجهتها، وتقدم بالشكر من إدارة المعهد على مشاريع  في لبنان ورعاية الطلاب.
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