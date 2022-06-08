وزير الطاقة يكشف عن سبب التأخّر في تنفيذ خطة الكهرباء... ماذا قال؟

قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في حديث لوكالة "رويترز" إنّ "السياسة هي وراء التأخّر في تنفيذ الخطة التي تدعمها أميركا لتزويد لبنان بالكهرباء عن طريق سوريا".

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