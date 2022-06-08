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لبنان

وزير الطاقة يكشف عن سبب التأخّر في تنفيذ خطة الكهرباء... ماذا قال؟

Lebanon 24
08-06-2022 | 05:32
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قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في حديث لوكالة "رويترز" إنّ "السياسة هي وراء التأخّر في تنفيذ الخطة التي تدعمها أميركا لتزويد لبنان بالكهرباء عن طريق سوريا".
 
 
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