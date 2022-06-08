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لبنان

مولوي: نجدد مع قضاة لبنان العهد لتحقيق العدالة مهما اشتدت الصعاب

Lebanon 24
08-06-2022 | 06:24
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كتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر حسابه على " تويتر": "في ذكرى القضاة الأربعة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة على قوس العدالة، نجدد مع قضاة لبنان العهد والبذل والتضحية مهما اشتدت الصعاب، لتحقيق العدالة وبناء الدولة وخدمة المجتمع، إيمانا بالحق ووفاء للقسم".
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 وختم بهاشتاغ :استشهاد القضاة الاربعة.
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