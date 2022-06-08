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لبنان

افران المناقيش مهددة بالاقفال!

Lebanon 24
08-06-2022 | 06:50
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أعلن تجمع أفران المناقيش ومخابز المرقوق في الجنوب في بيان بدء نفاد مادة الطحين لديهم وبعض الأفران بدأ بالإقفال فيما سيبدأ سواهم بالإقفال التام اعتبارا من نهار الجمعة المقبل.

وناشد التجمع "جميع المسؤولين والمعنيين والقوى السياسية العمل على تأمين مادة الطحين لهم مع العلم ان الطحين الذي سسيتلمونه أصبح غير مدعوم"، مطالبين "بوضع حل سريع لتسليمهم الطحين والا سيصبحون وعائلاتهم من دون اي مورد رزق".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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