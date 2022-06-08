سامي الجميل التقى فرونتسكا: لضرورة الاسراع في تشكيل حكومة تلجم التدهور والفوضى

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عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا الاستحقاقات المستقبلية بعد الانتخابات النيابية وضرورة انجازها في اسرع وقت ممكن ، في حضور النائب الدكتور سليم الصايغ ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب الدكتور ميشال ابي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبد الله .وجدد الجميل وفق مكتبه الاعلامي التأكيد على "ضرورة تشكيل حكومة دون ابطاء تشرع فورا في وضع الخطط اللازمة للجم الانهيارالمتسارع والاستنزاف المستمر لقدرات لبنان ".وجدد "تخوفه من ان يؤدي غياب السلطة التنفيذية في هذا الظرف الخطير ، وفي ظل تفاقم الأزمات على انواعها، الى فوضى عارمة تقضي على امل لبنان بالنهوض".