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لبنان

بو حبيب: الاتصالات الدبلوماسية جارية لمعالجة الوضع الذي نشأ في المنطقة البحرية الحدودية

Lebanon 24
08-06-2022 | 07:15
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حيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "شهداء القضاء اللبناني" في يوم ذكراهم في الثامن من حزيران من كل عام والذي كان رئيس الجمهورية اعلنه "يوما لشهداء القضاء" في العام 2018 خلال افتتاحه السنة القضائية.
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واعتبر الرئيس عون ان "الثقة بالقضاء لا يجوز ان تهتز لاي سبب كان، وهذا يفرض بقاء الجسم القضائي بعيدا عن السياسة، والانصراف الى تحقيق العدالة وعدم الركون للضغوط من أي جهة أتت لانه متى اختل ميزان العدالة ضاعت حقوق المتقاضين وسادت شريعة الغاب، ولعل ما نشهده اليوم من تجاوزات خير دليل على خطورة التشكيك بالعمل القضائي من خلال ممارسات لا تحفظ الحق ولا المدافعين عنه، وضحايا مثل هذه الحالة كثر"، معربا عن تقديره "لتضحيات القضاة الذين يعملون في ظروف صعبة تعيشها البلاد".

بو حبيب

الى ذلك، استقبل  الرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي اطلعه على الاتصالات الجارية في اطار معالجة قضية التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي المسال  ENERGEAN POWER  قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها".

وأوضح الوزير بو حبيب ان "الاتصالات الديبلوماسية جارية لمعالجة الوضع الذي نشأ في المنطقة الجنوبية الحدودية في انتظار مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية السفير اموس هوكشتاين الى لبنان".

درغام

على صعيد اخر، استقبل الرئيس عون النائب اسعد درغام واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الراهنة بعد انجاز الاستحقاق الانتخابي وما يليه من استحقاقات. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة عكار الإنمائية، حيث طالب النائب درغام "بضرورة الاهتمام بشبكة الطرق المترهلة في المنطقة والتي تحتاج الى صيانة وإعادة نظر بتوزيعها"، كذلك اثار "ضرورة استكمال انشاء المستشفى العسكري في عكار نظرا لاهميته بالنسبة الى أبناء المنطقة التي تعتبر خزان المؤسسة العسكرية".

بستاني

كذلك استقبل الرئيس عون النائبة ندى بستاني وعرض معها شؤونا إنمائية تهم قضاءي كسروان وجبيل لا سيما المشاريع التي تحتاج الى استكمال.

عكر

وفي قصر بعبدا، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية السابقة السيدة زينة عكر التي عرضت مع الرئيس عون لعدد من مواضيع الساعة والتطورات السياسية ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية.

 
 
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