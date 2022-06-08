بيرم بحث مع وفد في تعزيز عمل الشبكة الوطنية لتفعيل قانون العمل

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استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم في مكتبه ، وفدا من الشبكة الوطنية لتفعيل قانون العمل برئاسة منسق الشبكة محمد الزيات الذي أوضح بعد اللقاء ان "البحث تناول موضوع احياء الشبكة وتفعيل دورها، وكذلك تعزيز وزارة العمل بمفتشين متطوعين .كما تم البحث بموضوع التعديلات التي وضعتها الوزارة على قانون العمل ليكون مواكبا للعصرنة".ونوه الوفد بما يقوم به الوزير بيرم ان لجهة تعزيز دور الوزارة في هذه الظروف والخطوات التي قام بها للمحافظة على اليد العاملة اللبنانية ، ومساعدة العمال والموظفين لتخطي الأزمة الراهنة على المستوين الاجتماعي والمعيشي.