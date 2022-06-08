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لبنان
بيان لجهاز الطوارئ والإغاثة حول حريق بطرماز... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
08-06-2022
|
07:19
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صدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية البيان التالي:
أعلن جهاز الطوارئ والإغاثة بأن آلياته في مركز الضنية (إنقاذ وإسعاف) تواكب الأجهزة العسكرية والدفاع المدني الذين يعملون على إخماد الحريق المُندلع منذ يوم أمس في غابات بطرماز - قضاء الضنية.
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