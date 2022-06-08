Advertisement

لبنان

سرقا حوالى 14 ألف دولار من داخل أحد المنازل!

Lebanon 24
08-06-2022 | 07:43
A-
A+
Doc-P-960253-637902967007020489.jpg
Doc-P-960253-637902967007020489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

بتاريخ 27/5/2022، ادّعى أحد المواطنين لدى مخفر كفرمشكي في وحدة الدرك الإقليمي ضدّ كلّ من:

- ر. ع. (مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة)
Advertisement

- ر. ج. (مواليد عام 1970، لبنانيّة الجنسيّة)

بجرم سرقة مبالغ ماليّة من منزله، وقد أفاد المدّعي أن الأوّل قد أقدم على تكرار عملية السرقة -في أوقات سابقة- من داخل منزله، وقدّر قيمة المسروقات بحوالي /6،000/ دولار أميركي، وأنّ الثانية أيضًا قد سرقت حوالي /8،000/ دولار أميركي.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر المخفر، تم تحديد مكان تواجد (ر. ع.) حيث جرى توقيفه.

باستماعه، اعترف بما نُسب إليه وصرّح أنّها ليست المرّة الأولى التي يسرق فيها من منزل المدّعي.

أجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف (ر. ج.).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:55 | 2022-06-08
14:35 | 2022-06-08
14:14 | 2022-06-08
14:14 | 2022-06-08
13:50 | 2022-06-08
13:30 | 2022-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website