السيطرة على حريق بطرماز في الضنية (صور)

تمت السيطرة على حريق غابة بطرماز للصنوبر البرّي، في الضنية .

وكانت بدأت عناصر الدفاع المدني عملها على إطفائه منذ يوم أمس. وساهمت طوافات تابعة للجيش تؤازرها وحدات عسكرية، في عمليات إخماد الحريق.



