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لبنان

نقابة عمال ومستخدمي شركات المحروقات: مضطرون غير آسفين للطعن بالجدول في هذه الحالة!

Lebanon 24
08-06-2022 | 08:59
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صدر عن "نقابة عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان"، بيان جاء فيه:
"لما كان النقيب وليد ديب، قد طالب وزير الطاقة والمياه وليد فياض والمدير العام للنفط بضرورة الالتزام في وقت ثابت ومحدد لاصدار جدول أسعار المحروقات، وذلك قبل الساعة التاسعة من يومي الثلثاء والجمعة، وفي حال التأخير، وتأجيله الى يوم آخر وعدم اصداره في أوقات متفاوتة ومختلفة لما في ذلك من تأثير سلبي على حركة الاسواق  والتسبب بفوضى عارمة والحاق الضرر بالقطاع، بالاضافة الى عدم إصداره في أيام العطل الرسمية وفي حال حدوث ذلك ستضطر النقابة غير آسفة الى الطعن بالجدول فورا".
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