وهاب يواجه البرلمان الجديد.. "على نية بريء مسجون"

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

"طالما أصبح عندنا مجلس جديد فليتجرأ أعضاؤه ويقرون قانون عفو عن المساجين. فلا محاكم والقضاة عاجزون عن الحضور بسبب رواتبهم السيئة والجلسات مؤجلة والآلاف في السجون. كونوا إنسانيين لمرة في تاريخكم عسى أن يرحمكم الله ويسامحكم على كل ما فعلتموه بنية بريء مسجون".

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