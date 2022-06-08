وهاب يواجه البرلمان الجديد.. "على نية بريء مسجون"

طالما أصبح عندنا مجلس جديد فليتجرأ أعضاءه ويقروا قانون عفو عن المساجين. فلا محاكم والقضاة عاجزون عن الحضور بسبب رواتبهم السيئة والجلسات مؤجلة والآلاف في السجون كونوا إنسانيين لمرة في تاريخكم عسى أن يرحمكم الله ويسامحكم على كل ما فعلتموه بنية بريء مسجون.
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 8, 2022
طالما أصبح عندنا مجلس جديد فليتجرأ أعضاءه ويقروا قانون عفو عن المساجين. فلا محاكم والقضاة عاجزون عن الحضور بسبب رواتبهم السيئة والجلسات مؤجلة والآلاف في السجون كونوا إنسانيين لمرة في تاريخكم عسى أن يرحمكم الله ويسامحكم على كل ما فعلتموه بنية بريء مسجون.