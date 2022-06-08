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لبنان
بري استقبل سفيري أرمينيا والاردن عرض الأوضاع مع إفرام
Lebanon 24
08-06-2022
|
09:52
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن اتابيكيان، الذي سلمه رسالة تهنئة من نظيره الأرميني آلان سيمونيان بمناسبة إنتخابه رئيساً للمجلس النيابي اللبناني لولاية جديدة كما سلمه دعوة لزيارة أرمينيا.
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والتقى الرئيس بري النائب نعمة إفرام، وعرض معه الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
كما عرض رئيس المجلس شؤونا إنمائية ومطلبية لمنطقة عكار، خلال إستقباله رئيس تجمع علماء عكار الشيخ مؤمن مروان الرفاعي ومنذر الزعبي ، والأب سيرافيم عضيمي من أبرشية طرابلس وجبل لبنان للسريان الأرثوذكس.
بعد اللقاء قال الرفاعي : "تشرفنا اليوم من عكار بزيارة هذا البيت الوطني الجامع لكل شرائح الشعب اللبناني على امتداده الجغرافي لنقول اننا كما حققنا زلزالا سياسيا في عكار بانتصار كبير انتصار لحلفاء الوطن والوطنية والدفاع والمقاومة ضد العدو الصهيوني، فاننا اليوم نؤكد من هذا البيت الوطني لكل الشعب اللبناني امام ما يحصل في الجنوب على الحدود مع فلسطين المحتلة، وما نراه من تهديد للعدو الصهيوني وتقاعس للمجتمع الدولي نقول اننا سنكون صفا واحداً مع قيادة لبنان الحكيم،ة مع محور المقاومة في التصدي لأي عدوان على لبنان وفي الحفاظ على حقوق لبنان وعلى ثرواته النفطية والوطنية.
وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس سفير الاردن في لبنان وليد الحديد مهنئا بإنتخابه رئيسا للمجلس النيابي لولاية جديدة .
كما استقبل الرئيس بري رئيسة مؤسسات الامام الصدر السيدة رباب الصدر مع وفد من عائلة الامام السيد موسى الصدر.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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