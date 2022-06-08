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لبنان

وضع اكاليل زهر على ضريحي القاضيين حسن عثمان وعاصم أبو ضاهر في الزعرورية

Lebanon 24
08-06-2022 | 10:15
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 وضعت بلدية الزعرورية وعائلتا القاضيين حسن عثمان وعاصم أبو ضاهر، لمناسبة الذكرى الـ  23 لاستشهاد القضاة الاربعة عثمان، ابو ضاهر، وليد هرموش وعماد شهاب الذين اغتيلوا على قوس المحكمة في صيدا في الثامن من حزيران عام 1999،  أكاليل من الزهر على ضريحي القاضيين حسن عثمان وعاصم ابو ضاهر في جبانة البلدة. ومن ثم  تليت سورة الفاتحة عن روح القاضيين الشهيدين.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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