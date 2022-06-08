وفاء غادرت منزل ذويها في قانا ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- وفاء أحمد النويعم (مواليد عام 2004، سورية)التي غادرت بتاريخ 07-06-2022 منزل ذويها الكائن في بلدة قانا- محلة الخشنة إلى جهة مجهولة، ولم تعد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر قانا في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 430019-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.