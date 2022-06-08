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لبنان

مولوي بحث مع نصار في أمن السياحة ومع جبور في شؤون عكار

Lebanon 24
08-06-2022 | 10:53
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، وتم تناول موضوع أمن السياحة في موسم الاصطياف الواعد.
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جبور
والتقى النائب جيمي جبور، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون تتعلق بمنطقة عكار.
 
وفد من اليازا
كما التقى مولوي وفدا من اليازا برئاسة زياد عقل، وتم البحث في أهمية تشغيل الإشارات الضوئية وصيانتها، والتشدد في تطبيق قانون السير وقمع المخالفات.
 
زياد الحجار
والتقى رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي زياد الحجار مع وفد من رؤساء البلديات، وتم البحث في شؤون إقليم الخروب الانمائية والخدماتية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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