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لبنان

وصول سفينة "إنرجيان باور" للتنقيب عن الغاز إلى حقل كاريش

Lebanon 24
08-06-2022 | 11:21
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وصلت سفينة "إنرجيان باور" التابعة لشركة متعاقدة مع إسرائيل للتنقيب عن الغاز الطبيعي لحقل "كاريش" النفطي، بحسب ما أفادت "الشرق". 
 
 
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حقل كاريش

الغاز

إسرائيل

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