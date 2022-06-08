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لبنان

دريان: تصريحات المسؤولة الهندية بحق النبي محمد نوع من الإرهاب والتضليل

Lebanon 24
08-06-2022 | 11:37
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 أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، أن "تصريحات المسؤولة الهندية بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه مرفوضة ومردودة عليها، وهذا نوع من الإرهاب وممارسة التضليل بحق نبي الإسلام".
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ولفت البيان الى أن مفتي الجمهورية "أثار مع العديد من العلماء في لبنان والدول العربية والإسلامية خلال مشاركته في المؤتمر الديني في مصر، هذا الموضوع المدان والمستنكر من تطاول مشين ومرفوض يمس كل المسلمين في العالم"، داعيا "جامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية في العالم إلى نبذ ومحاسبة كل من يتطاول على الإسلام ونبيه وآل بيته وأصحابه لأن ذلك يثير مشاعر المسلمين ويؤدي الى نزاعات بين الإنسانية المعاصرة".
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