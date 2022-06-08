تقي الدين: الخط 29 خط أحمر والتنازل عنه خيانة عظمى

غرد رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين عبر 'تويتر":‏ ‏الخط 29 خط أحمر، والتنازل عنه يعتبر خيانة عظمى يرتكبها المسؤولون عن الدولة اللبنانية. والتخلي عن 1430 كلم2 من أقسام الأراضي اللبنانية لا يجوز التنازل عنها. هذه المنطقة تحتوي على ثروات تقدر بمئات مليارات الدولارات".

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