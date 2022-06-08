إخماد حريق في حرج السفيرة للصنوبر البري

Advertisement

أعلن في الضنية عن التمكن من إخماد الحريق الذي شب في حرج السفيرة للصنوبر البري لجهة بلدة بطرماز، بعدما تمت السيطرة عليه، بفضل جهود بذلها الجيش اللبناني عبر طوافاته وعناصر الدفاع المدني ومركزي أحراج الضنية وعكار، وفريق جمعية درب عكار لإخماد الحرائق وفريق جهاز الطوارىء والإغاثة واتحاد بلديات الضنية ومتطوعين، بحضور وزير البيئة ناصر ياسين الذي حضر خصيصا إلى المنطقة للاشراف على إخماد الحريق.وجرى مد اكثر من 600 متر من خراطيم المياه داخل الحرج للاستعانة بها عند الحاجة، لأن خطورة تجدد الحريق فيه تبقى قائمة.