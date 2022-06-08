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لبنان

محافظ بيروت بحث في سبل تفعيل مبادرة "الكورنيش النا"

Lebanon 24
08-06-2022 | 12:38
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عقد محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في مكتبه، في القصر البلدي، اجتماعا تشاوريا عن مبادرة "الكورنيش إلنا"، ضم مدير شركة Siren 
 مارك معوض وأعضاء من الشركة، قائد سرية شرطة بيروت الإقليمية الأولى المقدم بول نخلة، آمر فصيلة ميناء الحصن الرائد سامر أبو شقرا، آمر فصيلة رأس بيروت الرائد إيلي فهد، آمر فصيلة الروشة النقيب حكم غطاس، ورئيس دائرة المحافظة سامر يعقوب. 
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وأفاد دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن "بداية الاجتماع تضمنت شرحا وافيا عن مضمون المبادرة وأهدافها في تعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة عبر التصدي بشكل فعال لكل ما يعكر صفو حياة المواطنين وتعزيز أمن الكورنيش البحري لمدينة بيروت ومحيطه وبث الطمأنينة في نفوس رواده". 
 
وأشار إلى أن "Siren أولت اهتمامها الكبير في التعاون مع قوى الأمن الداخلي في مجال عمل الشركة لناحية مشروع مكافحة التحرش والحد من الجريمة والمساعدة في تحسين عمليات النظافة على كورنيش بيروت البحري". 
 
ولفت إلى أنه "تم البحث في سبل التعاون بين محافظة بيروت وبلديتها وشركة Siren  من خلال تسيير دوريات لفوج حرس بيروت على طول الكورنيش البحري والعمل على إنارة الكورنيش وغيرها من الأمور تعود بالفائدة للمدينة وأهلها. 
 
وكانت مداخلات لبعض الضباط عن أهم المشاكل التي تواجه رجال الأمن خلال عملهم كارتفاع نسبة الجريمة بسبب الغياب الكلي للتيار الكهربائي، تزايد الباعة الجوالين والعربات النقالة في شوارع بيروت بشكل مخالف للقانون وغيرها، وتم طرح الإمكانات اللازمة لايجاد الحلول ومعالجة كل المشاكل، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على حياة المواطنين في المدينة". 
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