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لبنان

غادر إحدى المستشفيات التي يتلقى فيها العلاج ولم يعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
08-06-2022 | 13:30
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صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

-  كناز شادي صالح (من مواليد عام 2003، لبناني).
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الذي غادر بتاريخ اليوم 08-6-2022، إحدى المستشفيات التي يتلقى فيها العلاج ولم يعُد لغاية تاريخه، مع العلم انه يعاني من أمراض عصبية ونفسية، وهو أصمّ وأبكم.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 713518-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

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