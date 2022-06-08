بعدما أطلق النار على عدد من الأشخاص... الجيش يوقفه في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن استخبارات الجيش أوقفت المدعو "ع. ض" في الميناء طرابلس، وتتم مداهمة منزله في التبانة طرابلس بتهمة إطلاق النار على عدد من الأشخاص.

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