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لبنان

بعدما أطلق النار على عدد من الأشخاص... الجيش يوقفه في طرابلس

Lebanon 24
08-06-2022 | 14:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن استخبارات الجيش أوقفت المدعو "ع. ض" في الميناء طرابلس، وتتم مداهمة منزله في التبانة طرابلس بتهمة إطلاق النار على عدد من الأشخاص.
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