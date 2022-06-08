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لبنان

المرابطون يطالبون فياض وحايك بمعالجة موضوع الكهرباء في طريق الجديدة

Lebanon 24
08-06-2022 | 15:55
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طالبت "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون"، من وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام الكهرباء كمال حايك، بمعالجة موضوع الكهرباء لمنطقة طريق الجديدة في بيروت التي أصبحت بظلمة تامة وبخاصة بعد اغلاق محطة الحرش من الموظفين. ورأى البيان "إن الإجحاف بالتغذية الكهربائية في حق منطقة مثل الطريق الجديدة، سيؤدي إلى خروج الأهالي للمطالبة بحقهم، وبالتالي يتحمل وزير الطاقة وشركة كهرباء لبنان تداعيات هذه الممارسة في التوزيع العادل للتغذية الكهربائية على المواطنين، في كافة المناطق اللبنانية".
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