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لبنان
ياسين لـ"الأنباء" الكويتية: التنازل عن الخط 29 خيانة
Lebanon 24
08-06-2022
|
17:00
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رأى رئيس الوفد التقني العسكــري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين، ان "دخول باخرة "إنرجيان باور" اليونانية والمطورة لحقل كاريش، اعتداء اسرائيلي صارخ على حقوق لبنان البحرية، وبالتالي على الحكومة اللبنانية ان تتحرك بشكل حاسم لمنعها من استخراج الغاز والنفط من الحقل المذكور، والا فبمجرد ان يتم شفط اول سنتيمتر مكعب من الغاز او النفط، سيتم اعتبار هذا الحقل المتنازع عليه خارج معادلة التفاوض، لا بل يصبح العدو الإسرائيلي وبموجب القانون الدولي، المالك الشرعي والرسمي والوحيد له".
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ولفت ياسين في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى ان "الدولة اللبنانية مطالبة باتخاذ موقف جريء وشجاع، أولا بتعديل الاحداثيات في المرسوم 6433 بما يتلاءم مع الخط 29، ومن ثم إبلاغ الامم المتحدة بهذا التعديل قبل فوات الأوان، ثانيا بتوجيه انذار سريع لشركة إنرجيان اليونانية بالتوقف فورا عن العمل في حقل كاريش والخروج منه اليوم قبل الغد، ثالثا بالتهديد باستخدام جميع وسائل الردع القانونية والسياسية والديبلوماسية، وحتى العسكرية في حال استمر الاعتداء الإسرائيلي على حقوق لبنان البحرية".
وردا على سؤال أكد ياسين ان "التنازل عن الخط 29 خيانة عظمى، ويتحمل مسؤوليتها المتنازلون عنه بغض النظر عن الهوية السياسية للسلطة، فالدولة اللبنانية من رأس الهرم الى قاعدته مطالبة اليوم باتخاذ موقف وطني جريء يضمن حقوق لبنان النفطية ضمن مياهه الإقليمية والدولية وتحديدا ضمن الخط 29، وبالتالي اجبار الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والوفد الإسرائيلي المفاوض على الجلوس على طاولة المفاوضات وفقا للشروط اللبنانية، وليس وفقا لشروط الكيان الإسرائيلي". (الأنباء الكويتية)
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