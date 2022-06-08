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لبنان

خلاف قوي

Lebanon 24
08-06-2022 | 17:15
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يدور خلاف قوي بين مديرية نافذة في وزارة المال والوزير المعني، مما يهدّد عشرات ألوف المعاملات، بما فيها الرواتب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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