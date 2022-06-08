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لبنان
مدير المخابرات القطرية في بيروت
Lebanon 24
08-06-2022
|
22:38
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كتبت "الديار":كشفت معلومات عن زيارة قام بها مدير المخابرات القطرية الى بيروت منذ اسبوعين بقيت بعيدة عن الاضواء وغلفت بطابع من السرية المطلقة، وقد التقى عددا من المسؤولين واستطلع مواقفهم من الملفات المحلية والاقليمية.
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