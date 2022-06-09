العثور على جثة شاب لبناني داخل شقته في السعودية (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة حسن الخالد ابن بلدة المقيبلة - وادي خالد العكارية داخل شقته في السعودية دون معرفة الأسباب.

وعلم انه قد توفي منذ 3 ايام، وأن الطبيب الشرعي السعودي سيكشف عليه.