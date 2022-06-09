Advertisement

لبنان

العثور على جثة شاب لبناني داخل شقته في السعودية (صورة)

Lebanon 24
09-06-2022 | 00:40
A-
A+
Doc-P-960467-637903574833987052.jpg
Doc-P-960467-637903574833987052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة حسن الخالد ابن بلدة المقيبلة - وادي خالد العكارية داخل شقته في السعودية دون معرفة الأسباب.
وعلم انه قد توفي منذ 3 ايام، وأن الطبيب الشرعي السعودي سيكشف عليه.
Advertisement
 
 
 
 
 

حسن الخالد

المقيبلة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:42 | 2022-06-09
06:00 | 2022-06-09
05:00 | 2022-06-09
04:30 | 2022-06-09
04:00 | 2022-06-09
02:00 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website