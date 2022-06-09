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لبنان

توقيف أحد العاملين لدى "ابو سلة"... هكذا حصلت العملية!

Lebanon 24
09-06-2022 | 00:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش أوقف أحد العاملين لدى "ابو سلة"، وهو سوري الجنسية اثناء محاولته الهروب الى سوريا.
 
و"أبو سلة" هو من أكبر تجار المخدرات في لبنان ومن اخطر المطلوبين.
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تعرض لما يزيد عن 10 عمليات دهم من قبل الجيش خلال السنوات الاخيرة الا أنه تمكن من الفرار منها كلها بعد الاشتباك مع القوة المداهمة.
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