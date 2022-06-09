هذا ما حصل ليلاً في حي السلم! (صورة)

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أنه أصيب المدعو مهدي الساحلي خلال حصول اطلاق نار قرب معمل الكنفاني في منطقة حي السلم، منتصف ليل أمس.

وافادت المعلومات الاولية انه توفي بعد اصابته في قلبه .