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لبنان

هذا ما حصل ليلاً في حي السلم! (صورة)

Lebanon 24
09-06-2022 | 00:48
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أنه أصيب المدعو مهدي الساحلي خلال حصول اطلاق نار قرب معمل الكنفاني في منطقة حي السلم، منتصف ليل أمس.
 
 وافادت المعلومات الاولية انه توفي بعد اصابته في قلبه .
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اطلاق نار

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